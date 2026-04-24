Tragis, 2 PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Majikan di Jakpus karena Tak Betah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |08:10 WIB
Tragis, 2 PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Majikan di Jakpus karena Tak Betah
Ilustrasi mayat (Foto: Dok)




JAKARTA - Dua orang pekerja rumah tangga (PRT) berinisial R dan D loncat dari lantai 4 sebuah bangunan kos di Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, hingga membuat salah satunya, R, tewas. Polisi mengatakan keduanya melompat karena ingin kabur lantaran tidak betah.

“Kalau untuk informasi sementara, orang itu katanya enggak betah. Terus dia kabur sama saksi satu. Jadi berdua loncat dari lantai 4,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Roby Heri Saputra, Jumat (24/4/2026).

Roby menambahkan, menurut pengakuan salah satu korban, keduanya tak betah lantaran majikannya bersikap sadis. “Ada saksi yang lain yang ngomongin bahwa mereka itu enggak betah karena majikannya sadis gitu atau sadis katanya. Sadis itu enggak tahu ya gimana kata-katanya ya. Enggak ngomong suka disiksa, tapi galak," ujar dia.

Saat ini, polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kronologi dan motif pasti di balik aksi nekat kedua PRT tersebut. Diketahui, peristiwa itu terjadi pada Rabu 22 April lalu di kawasan Benhil, Jakarta Pusat.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
UU PPRT Disahkan, Menteri PPPA: Tak Ada Lagi Istilah Majikan-Pembantu
Wanita Ini Pilih Bekerja Sebagai Petugas Kebersihan Bugil, Dibayar Hampir Rp1 Juta per Jam
Takut Dijual, Lima PRT Kabur dari Penyalurnya di Bogor
Nurlela, ART yang Bertahun-tahun Disiksa Majikan Akan Jalani Tes Psikologi
Kisah Sedih Nurlela, PRT yang Disiksa dan Tak Digaji 5 Tahun
Tak Betah di Mess, Dominggas Lapor Keluarga Mengaku Disekap Yayasan PRT
