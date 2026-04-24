Tragis, 2 PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Majikan di Jakpus karena Tak Betah

JAKARTA - Dua orang pekerja rumah tangga (PRT) berinisial R dan D loncat dari lantai 4 sebuah bangunan kos di Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, hingga membuat salah satunya, R, tewas. Polisi mengatakan keduanya melompat karena ingin kabur lantaran tidak betah.

“Kalau untuk informasi sementara, orang itu katanya enggak betah. Terus dia kabur sama saksi satu. Jadi berdua loncat dari lantai 4,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Roby Heri Saputra, Jumat (24/4/2026).

Roby menambahkan, menurut pengakuan salah satu korban, keduanya tak betah lantaran majikannya bersikap sadis. “Ada saksi yang lain yang ngomongin bahwa mereka itu enggak betah karena majikannya sadis gitu atau sadis katanya. Sadis itu enggak tahu ya gimana kata-katanya ya. Enggak ngomong suka disiksa, tapi galak," ujar dia.

Saat ini, polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kronologi dan motif pasti di balik aksi nekat kedua PRT tersebut. Diketahui, peristiwa itu terjadi pada Rabu 22 April lalu di kawasan Benhil, Jakarta Pusat.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.