Polisi Bakal Periksa Agen Penyalur 2 PRT Loncat dari Kos Majikan di Benhil Jakpus

JAKARTA – Polisi masih menyelidiki kasus dua pekerja rumah tangga (PRT) berinisial R dan D yang melompat dari lantai 4 kos di Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Agen penyalur PRT tersebut bakal diperiksa polisi.

Peristiwa tersebut menyebabkan salah satu korban, R, meninggal dunia.

“Kami juga akan memanggil agen PRT untuk didalami keterangannya. Langkah ini penting agar penyidik mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara profesional, cermat, dan berimbang,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Reynold E.P. Hutagalung, Jumat (24/4/2026).

Pihak kepolisian masih memeriksa saksi yang selamat dalam kejadian tersebut. Reynold menegaskan penanganan kasus ini dilakukan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap fakta didalami secara objektif. Di sisi lain, kami juga menaruh perhatian pada kondisi saksi yang selamat, termasuk aspek pemulihan dan pendampingannya," ujarnya.