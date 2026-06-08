Proyek Galian di Fatmawati Meledak, Dua Pekerja Jadi Korban

JAKARTA – Sebuah ledakan terjadi di kawasan Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026). Akibat peristiwa tersebut, dua orang mengalami luka-luka.

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi, mengatakan, ledakan terjadi pada lubang galian jalan.

"Betul (ada ledakan), kami mendapatkan informasi dari layanan 110, lalu kami mendatangi lokasi di Jalan RS Fatmawati, tepatnya di putaran BRI, yang masuk wilayah Cilandak. Diduga ledakan itu berasal dari lokasi galian," ujar Joko kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, berdasarkan keterangan sementara saksi, ledakan terjadi saat pekerjaan galian untuk proyek pengelolaan air bersih yang melakukan pengeboran jalan. Ledakan tersebut diduga berkaitan dengan kabel PLN yang terdampak aktivitas pengeboran.

"Menurut keterangan saksi, saat galian untuk pengelolaan air bersih melakukan pengeboran jalan, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Diduga ledakan terjadi akibat kabel PLN yang terkena pengeboran. Saat dilakukan pengecekan, ternyata kabel tersebut sudah terkena jalur galian," tuturnya.