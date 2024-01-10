Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Wanita Ini Pilih Bekerja Sebagai Petugas Kebersihan Bugil, Dibayar Hampir Rp1 Juta per Jam

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |11:12 WIB
Wanita Ini Pilih Bekerja Sebagai Petugas Kebersihan Bugil, Dibayar Hampir Rp1 Juta per Jam
Wanita ini pilih bekerja sebagai petugas kebersihan dengan tampil bugil (Foto: Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

LONDON Wanita ini memilih pekerjaan yang tak biasa saat dia memilih menjadi petugas kebersihan namun tanpa pakaian alias telanjang.

Lottie Rae, 32, melakukan pekerjaan ini demi menambah uang tambahan pada 2017. Dia mengenakan biaya 50 poundsterling (Rp988.000) atau nyaris Rp1 juta per jam. Dia pun berhasil mengumpulkan ribuan poundsterling selama bertahun-tahun.

Petugas kebersihan asal Inggris ini mengatakan bahwa selama enam tahun ia bekerja sebagai pembersih telanjang, ia telah memiliki banyak klien. Termasuk klien yang juga ikutan tampil bugil seperti dirinya dan 'mengharapkan sesuatu yang lebih'.

Petugas kebersihan, yang menggambarkan dirinya 'berjiwa bebas' ini mengatakan bahwa pekerjaan tersebut telah membuatnya merasa lebih percaya diri. Dia bahkan mengatakan bahwa pekerjaan tersebut memberdayakan dirinya secara penuh.

“Ada beberapa klien yang menyeramkan seperti segelintir klien tempat saya bekerja membersihkan bukunya berharap mereka akan mendapatkan sesuatu yang lain. Saya jelas di sana hanya untuk membersihkan tetapi mereka akan mengatakan bahwa pembersih lain adalah penari telanjang atau tukan pijat,” terangnya.

“Uang itu jelas membantu. Saya tidak akan melakukannya jika Saya tidak diberi insentif finansial,” lanjutnya.

Setelah mencoba-coba pekerjaan sampingan seperti menjual pakaian bekas, Lottie mengambil pekerjaan pertamanya sebagai pembersih telanjang pada Oktober 2017 sebagai cara untuk mendapatkan uang tambahan.

Dan kini dia memposting tentang petualangannya di akun Instagram miliknya, @musings-from-a-naked-cleaner.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/12/08/338/1562357/takut-dijual-lima-prt-kabur-dari-penyalurnya-di-bogor-l4bnRjFQ73.jpg
Takut Dijual, Lima PRT Kabur dari Penyalurnya di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/25/340/1523868/nurlela-art-yang-bertahun-tahun-disiksa-majikan-akan-jalani-tes-psikologi-u4QvSUyNW6.jpg
Nurlela, ART yang Bertahun-tahun Disiksa Majikan Akan Jalani Tes Psikologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/21/338/1520538/kisah-sedih-nurlela-prt-yang-disiksa-dan-tak-digaji-5-tahun-8ayv8Mnomw.jpg
Kisah Sedih Nurlela, PRT yang Disiksa dan Tak Digaji 5 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/12/338/1512263/tak-betah-di-mess-dominggas-lapor-keluarga-mengaku-disekap-yayasan-prt-gLYjL6FlrY.jpg
Tak Betah di Mess, Dominggas Lapor Keluarga Mengaku Disekap Yayasan PRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/26/338/1498686/tak-berani-bilang-majikan-prt-sekarat-hingga-meninggal-dunia-fWkvVpmyDx.jpg
Tak Berani Bilang Majikan, PRT Sekarat hingga Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/01/338/1430556/kpai-selektif-pilih-pembantu-infal-zUrWgu5rGD.jpg
KPAI: Selektif Pilih Pembantu Infal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement