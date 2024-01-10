Wanita Ini Pilih Bekerja Sebagai Petugas Kebersihan Bugil, Dibayar Hampir Rp1 Juta per Jam

Wanita ini pilih bekerja sebagai petugas kebersihan dengan tampil bugil (Foto: Ilustrasi/Freepik)

LONDON – Wanita ini memilih pekerjaan yang tak biasa saat dia memilih menjadi petugas kebersihan namun tanpa pakaian alias telanjang.

Lottie Rae, 32, melakukan pekerjaan ini demi menambah uang tambahan pada 2017. Dia mengenakan biaya 50 poundsterling (Rp988.000) atau nyaris Rp1 juta per jam. Dia pun berhasil mengumpulkan ribuan poundsterling selama bertahun-tahun.

Petugas kebersihan asal Inggris ini mengatakan bahwa selama enam tahun ia bekerja sebagai pembersih telanjang, ia telah memiliki banyak klien. Termasuk klien yang juga ikutan tampil bugil seperti dirinya dan 'mengharapkan sesuatu yang lebih'.

Petugas kebersihan, yang menggambarkan dirinya 'berjiwa bebas' ini mengatakan bahwa pekerjaan tersebut telah membuatnya merasa lebih percaya diri. Dia bahkan mengatakan bahwa pekerjaan tersebut memberdayakan dirinya secara penuh.

“Ada beberapa klien yang menyeramkan seperti segelintir klien tempat saya bekerja membersihkan bukunya berharap mereka akan mendapatkan sesuatu yang lain. Saya jelas di sana hanya untuk membersihkan tetapi mereka akan mengatakan bahwa pembersih lain adalah penari telanjang atau tukan pijat,” terangnya.

“Uang itu jelas membantu. Saya tidak akan melakukannya jika Saya tidak diberi insentif finansial,” lanjutnya.

Setelah mencoba-coba pekerjaan sampingan seperti menjual pakaian bekas, Lottie mengambil pekerjaan pertamanya sebagai pembersih telanjang pada Oktober 2017 sebagai cara untuk mendapatkan uang tambahan.

Dan kini dia memposting tentang petualangannya di akun Instagram miliknya, @musings-from-a-naked-cleaner.