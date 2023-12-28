Video Tunjukkan 2 Bocah Laki-Laki Ditelanjangi dan Ditahan Israel di Stadion Gaza

GAZA – Sebuah video yang beredar di media sosial (medsos) memperlihatkan pria Palestina dan setidaknya dua anak laki-laki ditahan dan ditelanjangi oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di sebuah stadion di Gaza utara.

Klip dalam video tersebut menunjukkan dua anak laki-laki dalam kondisi nyaris telanjang hanya mengenakan pakaian dalam saja, berjalan dan mengangkat kedua tangan saat IDF mengarahkan mereka ke dalam stadion.

Dalam klip lain, dua sosok yang tampak seperti anak laki-laki yang sama tanpa pakaiannya terlihat dengan tangan di atas kepala, saat mereka berbaris dalam satu barisan dengan laki-laki lain yang tampak remaja dan dewasa.

CNN tidak dapat memverifikasi kapan video itu diambil. Geolokasi CNN menunjukkan video tersebut direkam di Stadion Yarmouk di Kota Gaza, tempat LSM Euro-Mediterania Human Rights Monitor mengatakan mereka menerima laporan penahanan.

CNN menghubungi IDF pada Selasa (26/12/2023) malam untuk mengomentari video tersebut dan anak-anak yang ditahan tetapi belum mendapat tanggapan.

Ratusan pria dan anak laki-laki Palestina telah ditahan oleh pasukan Israel dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, IDF mengatakan pihaknya telah menelanjangi para tahanan untuk memastikan mereka tidak membawa bahan peledak.

Sepanjang video, terlihat pria-pria yang ditelanjangi hingga hanya mengenakan celana dalam. Dalam beberapa klip, para tahanan duduk di lantai dengan tangan diikat ke punggung, beberapa ditutup matanya, dan berdiri dalam satu barisan sementara tentara mengawasi dan memeriksa mereka.