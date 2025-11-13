Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |12:06 WIB
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
Ilustrasi tentara Amerika Serikat/Foto: FreePik
A
A
A

WASHINGTON – Seorang pejabat senior Pentagon menegaskan kembali tidak ada pasukan Amerika Serikat (AS) yang akan berada di Jalur Gaza. Namun, pejabat tersebut mengakui adanya rencana untuk penempatan pasukan internasional di dekat wilayah Palestina tersebut.

Pejabat tersebut mengatakan laporan yang beredar di media Israel adalah tidak akurat meskipun ia tidak memberikan rincian spesifik.

"Sebagai organisasi perencanaan, personel militer AS saat ini bekerja dengan mitra militer internasional untuk mengembangkan opsi potensial. Termasuk penempatan pasukan internasional yang merupakan bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di masa depan."

"Pembentukan ISF akan mendukung rencana perdamaian Gaza. Perlu ditegaskan, tidak ada pasukan AS yang akan dikerahkan ke Gaza. Setiap laporan yang bertentangan dengan hal ini adalah palsu," ungkap pejabat yang namanya dirahasiakan seperti dilansir anadolu, Kamis (13/11/2025).

Sebelumnya, outlet media Israel Ynet dan Shomrim melaporkan bahwa AS berencana membangun pangkalan militer senilai USD500 juta, yang cukup besar untuk menampung beberapa ribu tentara, di dekat perbatasan Gaza.

Surat kabar Yedioth Ahronoth, mengutip pejabat Israel anonim, mengatakan Washington berupaya mendirikan pangkalan militer besar di wilayah perbatasan Gaza.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement