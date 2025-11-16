Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |00:27 WIB
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
Pertemuan Dewan Keamanan PBB/Foto: UN-Loey Felipe
A
A
A

NEW YORK – Persaingan resolusi di Dewan Keamanan (DK) PBB terkait masa depan Gaza pascaperang semakin memanas. Rusia telah mengedarkan proposal tandingan yang secara eksplisit menghapus referensi apa pun mengenai otoritas transisi di Gaza yang diusulkan dipimpin oleh Presiden Donald Trump.

Sebaliknya, Rusia meminta PBB untuk menguraikan opsi bagi pembentukan pasukan stabilisasi internasional. Draf resolusi tandingan Rusia mencakup bahasa yang lebih kuat dalam mendukung pendirian negara Palestina bersama Israel. Draf tersebut juga menekankan  Tepi Barat dan Gaza harus disatukan sebagai negara di bawah Otoritas Palestina.

Rusia menyatakan resolusi dewan juga seharusnya menegaskan kembali keputusan fundamental, "pertama dan terutama solusi dua negara untuk penyelesaian Israel-Palestina."

Ketentuan-ketentuan yang diusulkan Rusia tidak ada dalam draf AS. Sehingga Rusia mengedarkan teksnya sendiri yang bertujuan mengubah konsep AS dan menyesuaikannya dengan keputusan dewan sebelumnya.

"Kami ingin menekankan bahwa dokumen kami tidak bertentangan dengan inisiatif Amerika," kata misi Rusia seperti dilansir The Associated Press, Sabtu (15/11/2025).

"Sebaliknya, dokumen itu mencatat upaya tak kenal lelah dari para mediator Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki. Tanpa upaya mereka, gencatan senjata yang telah lama ditunggu-tunggu serta pembebasan sandera dan tahanan tidak akan mungkin terjadi," tambah mereka.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
