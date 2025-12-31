Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Tangkap Pencuri Modus Top Up Dana di Kios, Motifnya Bikin Geleng Kepala

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |00:14 WIB
Polisi Tangkap Pencuri Modus Top Up Dana di Kios, Motifnya Bikin Geleng Kepala
Polisi Tangkap Pencuri Modus Top Up Dana di Kios/ist
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap pelaku pencurian dengan modus top up dana di sebuah warung di Jalan Poros Takalar Boka, Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Kanit Reskrim Polsek Barombong, Ipda Stevie Abriyanto mengatakan, aksi pencurian dengan kekerasan ini berawal saat pelaku bernama Abdul Rahman alias Ammak yang menyamar sebagai pembeli ingin top up dana kepada korban bernama Widia dimana pada saat itu sedang berjaga di kios Aurel Cell.

Melihat penjaga kios sedang pegang handphone, tiba-tiba diduga pelaku berusaha merampas handphone tersebut namun gagal. Karena ketakutan, korban Widia lalu segera beranjak ke samping dan memanggil temannya yang berada di kamar untuk membantu.

"Akan tetapi pelaku malah meloncat naik ke meja dan membuka laci kasir berisi uang lalu mengambil uang kurang lebih Rp 3 juta lalu melarikan diri tanpa ada pengejaran," ujar Stevie kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).

Korban pun melaporkan kejadian pencurian ini ke Polsek dan langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan.

Pelaku yang diketahui berada di Jalan Poros Galesong Utara, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar langsung ditangkap unit Reskrim Polsek Barombong.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gowa Sulawesi Selatan Pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement