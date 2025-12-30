Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hindari Pencurian, Lantai JPO Pesanggrahan dan Pangkalan Jati Tak Pakai Besi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |11:05 WIB
Hindari Pencurian, Lantai JPO Pesanggrahan dan Pangkalan Jati Tak Pakai Besi
Hindari Pencurian, Lantai JPO Pesanggrahan dan Pangkalan Jati Tak Pakai Besi (Foto : Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan jembatan penyeberangan orang (JPO) Pesanggrahan di Jakarta Barat dan Pangkalan Jati di Jakarta Timur, Selasa (30/12/2025). 

Jembatan yang baru diresmikan itu tampak berbeda lantaran alasnya tidak menggunakan bahan besi. Sebaliknya, alas-alas JPO menggunakan bahan concrete wood (conwood).

"Ini adalah JPO yang tidak lagi dibuat dari besi, tetapi dari coonwood," kata Pramono di JPO Pesanggrahan, Jakarta Barat.

Pramono mengatakan, materi conwood digunakan lantaran alas besi kerap dicuri pihak tak bertanggung jawab. Ia meyakini bahan conwood tidak akan bisa dicuri lantaran tidak memiliki nilai apabila kembali dijual.

"Conwood itu concrete wood. Maka dengan demikian pengalaman kita di beberapa tempat yang dulu materinya diambil, di tempat ini pasti enggak bisa. Karena kalau diambil, enggak akan bisa dijual," ucapnya.

Di sisi lain, Pramono meminta JPO ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan dirawat warga. Apalagi menurutnya, JPO ini juga memfasilitasi kepentingan pengguna prioritas seperti lansia, penyandang disabilitas hingga ibu hamil.

"Harapannya masyarakat ikut merawat. Karena ini memang JPO juga untuk disabilitas, lansia, karena ada lift-nya. Dengan demikian kami sungguh sangat berharap, mari kita rawat bersama-sama," ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/340/3127844/jembatan-oNB0_large.jpg
Jembatan di Kolaka Utara Ambruk Diterjang Arus Sungai, 115 KK Terisolir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/608/3074343/jembatan-whJf_large.jpg
Jembatan Taman Cadika Medan Ambruk, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/18/2991005/usai-jembatan-francis-scott-key-ambruk-gubernur-maryland-desak-kongres-gulirkan-dana-untuk-pembangunan-kembali-opKsM9rPec.jpg
Usai Jembatan Francis Scott Key Ambruk, Gubernur Maryland Desak Kongres Gulirkan Dana untuk Pembangunan Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989540/detik-detik-ambruknya-jembatan-francis-scott-key-nahkoda-kapal-kargo-sempat-minta-bantuan-kapal-tunda-BLUKvOL7bL.jpg
Detik-Detik Ambruknya Jembatan Francis Scott Key, Nahkoda Kapal Kargo Sempat Minta Bantuan Kapal Tunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989502/kerugian-ekonomi-capai-rp238-miliar-per-hari-akibat-ambruknya-jembatan-francis-scott-key-8-000-lapangan-pekerjaan-terdampak-QjCsmJlb3L.jpg
Kerugian Ekonomi Capai Rp238 Miliar per Hari Akibat Ambruknya Jembatan Francis Scott Key, 8.000 Lapangan Pekerjaan Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989498/2-jenazah-ditemukan-dari-mobil-pikap-merah-yang-terendam-akibat-ambruknya-jembatan-francis-scott-key-bXazQxqofv.jpg
2 Jenazah Ditemukan dari Mobil Pikap Merah yang Terendam Akibat Ambruknya Jembatan Francis Scott Key
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement