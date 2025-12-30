Hindari Pencurian, Lantai JPO Pesanggrahan dan Pangkalan Jati Tak Pakai Besi

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan jembatan penyeberangan orang (JPO) Pesanggrahan di Jakarta Barat dan Pangkalan Jati di Jakarta Timur, Selasa (30/12/2025).

Jembatan yang baru diresmikan itu tampak berbeda lantaran alasnya tidak menggunakan bahan besi. Sebaliknya, alas-alas JPO menggunakan bahan concrete wood (conwood).

"Ini adalah JPO yang tidak lagi dibuat dari besi, tetapi dari coonwood," kata Pramono di JPO Pesanggrahan, Jakarta Barat.

Pramono mengatakan, materi conwood digunakan lantaran alas besi kerap dicuri pihak tak bertanggung jawab. Ia meyakini bahan conwood tidak akan bisa dicuri lantaran tidak memiliki nilai apabila kembali dijual.

"Conwood itu concrete wood. Maka dengan demikian pengalaman kita di beberapa tempat yang dulu materinya diambil, di tempat ini pasti enggak bisa. Karena kalau diambil, enggak akan bisa dijual," ucapnya.

Di sisi lain, Pramono meminta JPO ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan dirawat warga. Apalagi menurutnya, JPO ini juga memfasilitasi kepentingan pengguna prioritas seperti lansia, penyandang disabilitas hingga ibu hamil.

"Harapannya masyarakat ikut merawat. Karena ini memang JPO juga untuk disabilitas, lansia, karena ada lift-nya. Dengan demikian kami sungguh sangat berharap, mari kita rawat bersama-sama," ujar dia.