Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kerugian Ekonomi Capai Rp238 Miliar per Hari Akibat Ambruknya Jembatan Francis Scott Key, 8.000 Lapangan Pekerjaan Terdampak

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |14:41 WIB
Kerugian Ekonomi Capai Rp238 Miliar per Hari Akibat Ambruknya Jembatan Francis Scott Key, 8.000 Lapangan Pekerjaan Terdampak
Kerugian ekonomi capai Rp238 miliar per hari akibat ambruknya jembatan Francis Scott Key (Foto: Reuters)
A
A
A

BALTIMORE – Para pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan runtuhnya jembatan Francis Scott Key di pelabuhan utama Baltimore, Maryland, Amerika Serikat (AS) dapat menimbulkan risiko bagi rantai pasokan global dan perekonomian AS.

Gubernur Maryland Wes Moore mengatakan bahwa 8.000 lapangan pekerjaan dapat terkena dampak runtuhnya jembatan tersebut dan menyebut insiden tersebut sebagai "krisis global".

“Perekonomian nasional dan ekonomi global bergantung pada pelabuhan,” katanya. Dia mencatat bahwa kargo senilai USD80 miliar (Rp1.269 triliun) diangkut melalui pelabuhan tersebut pada tahun lalu.

Paul Wiedefeld, Sekretaris Departemen Transportasi Maryland, menekankan bahwa penggantian jembatan tersebut bukanlah proses yang cepat. Namun dia berjanji pada konferensi pers pada Rabu (27/3/2024) bahwa para pejabat sedang berupaya untuk menghasilkan desain pengganti jembatan itu secepat mungkin untuk memulihkan pelabuhan dan komunitas sekitarnya kembali aktif.

Para ahli mengatakan runtuhnya Key Bridge dapat menyebabkan kerugian hingga USD15 juta (Rp238 miliar) per hari, sampai jalur pelayaran dibuka kembali.

Senator AS Ben Cardin dari Mary mengatakan dia yakin berkat pemerintahan Presiden AS Joe Biden negara bagian tersebut akan mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk memulihkan dan mulai mengerjakan jembatan pengganti.

“Prioritas utama kami adalah membuka jalur pelayaran karena dampaknya terhadap negara kami dan rantai pasokan global,” katanya, dikutip BBC.

Penyelidik juga berharap untuk mengetahui apakah bahan bakar kotor berperan dalam kecelakaan mematikan itu. Pakar maritim mengatakan bahan bakar yang terkontaminasi dapat menyebabkan kapal Dali mati karena menimbulkan masalah pada generator listrik utama kapal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/608/3074343/jembatan-whJf_large.jpg
Jembatan Taman Cadika Medan Ambruk, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/18/2991005/usai-jembatan-francis-scott-key-ambruk-gubernur-maryland-desak-kongres-gulirkan-dana-untuk-pembangunan-kembali-opKsM9rPec.jpg
Usai Jembatan Francis Scott Key Ambruk, Gubernur Maryland Desak Kongres Gulirkan Dana untuk Pembangunan Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989540/detik-detik-ambruknya-jembatan-francis-scott-key-nahkoda-kapal-kargo-sempat-minta-bantuan-kapal-tunda-BLUKvOL7bL.jpg
Detik-Detik Ambruknya Jembatan Francis Scott Key, Nahkoda Kapal Kargo Sempat Minta Bantuan Kapal Tunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989498/2-jenazah-ditemukan-dari-mobil-pikap-merah-yang-terendam-akibat-ambruknya-jembatan-francis-scott-key-bXazQxqofv.jpg
2 Jenazah Ditemukan dari Mobil Pikap Merah yang Terendam Akibat Ambruknya Jembatan Francis Scott Key
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989283/kemlu-ri-pastikan-tidak-ada-wni-jadi-korban-ambruknya-jembatan-francis-scott-key-di-as-usai-ditabrak-kapal-kargo-GndSODCGtq.jpg
Kemlu RI Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Ambruknya Jembatan Francis Scott Key di AS Usai Ditabrak Kapal Kargo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/18/2988745/jembatan-francis-scott-key-ambruk-usai-ditabrak-kapal-kargo-6-orang-hilang-JAfzQocYnw.jpg
Jembatan Francis Scott Key Ambruk Usai Ditabrak Kapal Kargo, 6 Orang Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement