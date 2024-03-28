Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemlu RI Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Ambruknya Jembatan Francis Scott Key di AS Usai Ditabrak Kapal Kargo

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |06:44 WIB
Kemlu RI Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Ambruknya Jembatan Francis Scott Key di AS Usai Ditabrak Kapal Kargo
Kemlu RI pastikan tak ada WNI jadi korban ambruknya jembatan Francis Scott Key usai ditabrak kapal kargo (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA -Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan hingga saat ini belum ada indikasi warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam peristiwa ambruknya Jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat (AS) usai ditrabak kapal kargo. 

Para pejabat mengatakan sedikitnya enam orang dari kru konstruksi masih hilang dan diperkirakan tewas.

"Terkait dengan kejadian ditabraknya Jembatan Francis Scott Key di Maryland, hingga saat ini tidak ada indikasi WNI menjadi korban,"kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Lalu Muhammad Iqbal dikutip dalam keterangannya, Kamis (28/3/2024).

Adapun Kemlu melalui KBRI setempat, terus melakukan pemantauan. Terutama dalam guna melihat perkembangan melalui otoritas setempat dan simpul masyarakat Indonesia di kota Baltimore, AS.

"KBRI Washington DC terus memantau perkembangan melalui otoritas terkait dan simpul-simpul masyarakat Indonesia di Kota Baltimore,"katanya.

Adapun, pihaknya juga tengah mencari informasi terkait dugaan kapten kapal yang merupakan WNI.

Halaman:
1 2
      
