Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat dalam Karung di Cikupa Teridentifikasi, Ini Identitasnya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |01:05 WIB
Mayat dalam Karung di Cikupa Teridentifikasi, Ini Identitasnya!
Mayat dalam karung (Foto: freepik)
A
A
A

TANGERANG – Polisi berhasil mengungkap identitas mayat pria yang ditemukan di dalam karung di semak-semak kebun pisang, Desa Bunder, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Korban diketahui merupakan warga Lampung.

“Korban diketahui bernama Danu Warta Saputra, berusia 21 tahun, warga Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung,” kata Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).

Ia menyampaikan, bahwa jenazah Danu telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Polisi turut membantu proses pemulangan korban.

“Jenazah telah dibawa dan diterima oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di daerah asalnya. Pihak keluarga kami bantu fasilitasi ambulans,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184206//mayat_tersangkut_di_sungai_ciliwung-jx3i_large.jpg
Geger! Warga Cililitan Temukan Mayat Pria Tersangkut di Sungai Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182864//ilustrasi-saVv_large.jpg
Ini Identitas Mayat Pria yang Ditemukan di Pinggir Tol Jagorawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179651//wanita_tewas_usai_pulang_dari_kelab_malam-G5iv_large.jpg
Pulang dari Kelab Malam, Wanita Ini Tewas di Depan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178360//mayat_bayi_di_bekasi-Fbek_large.jpg
Tragis! Mayat Bayi Ditemukan Tergantung di Portal Jalan Pekayon Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176273//mayat_lansia_di_depok-oSrV_large.jpg
Geger! Pria Lansia Ditemukan Tewas di Pasar Musi Sukmajaya Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176151//mayat-8nXl_large.jpg
Polisi Pastikan Terapis Wanita Tewas di Jaksel Tidak Hamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement