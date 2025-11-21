Mayat dalam Karung di Cikupa Teridentifikasi, Ini Identitasnya!

TANGERANG – Polisi berhasil mengungkap identitas mayat pria yang ditemukan di dalam karung di semak-semak kebun pisang, Desa Bunder, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Korban diketahui merupakan warga Lampung.

“Korban diketahui bernama Danu Warta Saputra, berusia 21 tahun, warga Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung,” kata Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).

Ia menyampaikan, bahwa jenazah Danu telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Polisi turut membantu proses pemulangan korban.

“Jenazah telah dibawa dan diterima oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di daerah asalnya. Pihak keluarga kami bantu fasilitasi ambulans,” ujarnya.