Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Richard Lee Ditetapkan Jadi Tersangka Terkait Laporan Doktif

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |09:33 WIB
Richard Lee Ditetapkan Jadi Tersangka Terkait Laporan Doktif
Richard Lee Ditetapkan Jadi Tersangka Terkait Laporan Doktif (Instagram Richard Lee)
A
A
A

JAKARTA - Dokter Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait laporan yang dilakukan dr Samira Farahnaz alias Dokter Detektif (Doktif). 

1. Richard Lee Tersangka

Polda Metro Jaya menetapkan Richard Lee sebagai tersangka pada 15 Desember 2025. Penetapan tersebut terkait laporan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas produk dan treatment kecantikan yang dilaporkan Doktif. 

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 2 Desember 2024.

“Kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan penetapan pada 15 Desember 2025 pada saudara RL,” kata Kasubid Penmas Humas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak, Selasa (6/1/2026).

Polisi sampai saat ini masih belum mengungkap detail hasil penyidikan perkara tersebut. Reonald hanya menyampaikan, Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 23 Desember 2025.

Namun, pemeriksaan itu belum dilakukan lantaran Richard Lee meminta penjadwalan ulang pada 7 Januari 2026.

“Kalau yang kami dapat keterangan dari penyidik ini, dia minta reschedule apabila pada 7 Januari tidak ada informasi tidak ada pemberitahuan hadir atau tidak. Maka akan dilayangkan panggilan kedua setelah tanggal 7 Januari,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/338/3193675//mutasi-V2GD_large.jpg
6 Kapolres di Polda Metro Dimutasi, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192898//tangkap-bDqi_large.jpg
Polda Metro Tangkap 348 Tersangka Premanisme Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192856//dj_donny-tV1K_large.jpg
DJ Donny Lapor Polisi Usai Diteror Bangkai Ayam dan Bom Molotov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192817//narkoba-v2cL_large.jpg
Polda Metro Ungkap 7.426 Kasus Narkoba dan Sita 3,291 Ton Barang Bukti Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192815//tawuran-adnJ_large.jpg
Polda Metro: 440 Aksi Tawuran Terjadi Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192813//polda_metro-8ya2_large.jpg
Laporan Warga di Polda Metro Jaya Tertinggi di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement