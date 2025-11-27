Pembunuh Pria dalam Karung di Tangerang Ditangkap, Ini Modusnya!

TANGERANG – Polisi menangkap SA, pelaku pembunuhan terhadap Danu Warta Saputra (20) yang jasadnya ditemukan dalam karung di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Pelaku menghabisi nyawa korban karena sakit hati setelah diludahi saat menagih utang.

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, mengatakan pembunuhan itu terjadi pada Jumat (14/11) sekitar pukul 19.00 WIB. Pelaku mendatangi kontrakan korban di Kampung Bunut, Desa Pasir Jaya, Cikupa.

“Tersangka menggorok leher korban dengan pisau dapur saat korban tertidur, kemudian membekap wajah korban dengan bantal,” kata Indra, Kamis (27/11/2025).

Setelah memastikan korban meninggal, pelaku membungkus jasadnya menggunakan karung putih dan plastik hitam. Pisau dan bantal yang digunakan juga dibuang ke tempat pembuangan sampah di Pasar Kemis.

“Tersangka juga membuang handphone dan dompet korban ke saluran air di kawasan industri Sukadamai, Cikupa,” ujarnya.