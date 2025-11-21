Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Ada Luka Akibat Sajam di Tubuh Mayat Terbungkus Plastik di Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |12:59 WIB
Polisi Ungkap Ada Luka Akibat Sajam di Tubuh Mayat Terbungkus Plastik di Tangerang
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

TANGERANG – Polisi mengungkap adanya tanda kekerasan di tubuh jasad Danu Warta Saputra (21), pria yang ditemukan di dalam kantong plastik di semak-semak kebun pisang, Kampung Bunder, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Saat ditemukan, kondisi sebagian tubuh korban sudah membusuk dan terdapat sejumlah luka yang diduga akibat tindak kekerasan,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, Jumat (21/11/2025).

Ia mengungkapkan, luka itu ditemukan di leher sisi kanan korban yang diduga akibat kekerasan senjata tajam. Selain itu, ada luka memar di lengan kanan dan bibir korban.

“Dari hasil pemeriksaan luar tim forensik, ditemukan luka terbuka dengan tepi rata pada leher sisi kanan yang mengarah pada dugaan kekerasan senjata tajam. Juga ada dugaan luka memar pada lengan atas kanan dan bibir,” ujar dia.

Pihaknya masih menunggu pemeriksaan lanjutan melalui uji histopatologi. "Namun kepastiannya masih menunggu pemeriksaan lanjutan melalui uji histopatologi. Saat kematian diperkirakan terjadi tiga hingga lima hari sebelum pemeriksaan dilakukan," jelas dia.

