Kantor Kemenhut Digeledah Kejagung, Diduga Terkait Perkara Tambang yang Dihentikan KPK

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Jakarta Pusat.

Informasi yang diterima Okezone, Kamis (8/1/2026). Penggeledahan tersebut diduga terkait dengan perkara yang sebelumnya dihentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Penyidik Kejagung terlihat dikawal personel TNI saat melakukan operasi penindakan tersebut. Namun hingga kini, pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi terkait penggeledahan itu.

Dalam proses penggeledahan, penyidik bersama personel TNI tampak mengamankan satu kotak kontainer besar yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil Kejagung.