Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kantor Kemenhut Digeledah Kejagung, Diduga Terkait Perkara Tambang yang Dihentikan KPK

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |06:26 WIB
Kantor Kemenhut Digeledah Kejagung, Diduga Terkait Perkara Tambang yang Dihentikan KPK
Penyidik Kejagung Geledah kantor Kemenhut (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Jakarta Pusat.

Informasi yang diterima Okezone, Kamis (8/1/2026). Penggeledahan tersebut diduga terkait dengan perkara yang sebelumnya dihentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Penyidik Kejagung terlihat dikawal personel TNI saat melakukan operasi penindakan tersebut. Namun hingga kini, pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi terkait penggeledahan itu.

Dalam proses penggeledahan, penyidik bersama personel TNI tampak mengamankan satu kotak kontainer besar yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil Kejagung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194153//kejagung-eHfG_large.jpg
Penyidik Kejagung Satroni Kemenhut, Digeledah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/65/3194037//agustina-KJ0R_large.jpg
Ini Pendidikan Agustina Wilujeng Pramestuti, Wali Kota Semarang yang Terseret Kasus Chromebook Bareng Nadiem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193612//sidang_perdana_nadiem_makarim-odPg_large.jpg
Sidang Nadiem Gunakan KUHAP Baru, Hakim hingga Kuasa Hukum Sepakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193395//kasus_korupsi-6VqH_large.jpg
Soroti Maraknya OTT, Pengamat Sebut Korupsi Seolah Agenda Rutin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193254//kejagung-Lx2n_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, Pakar Nilai Lebih Tepat Dikembangkan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192912//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-bXDp_large.jpg
Kejagung Usut Dugaan Korupsi Izin Tambang di Konawe Utara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement