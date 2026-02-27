Advertisement
NASIONAL

KPK Geledah Rumah Mantan Pj Sekda Kabupaten Pati Terkait Kasus Pemerasan Sudewo

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |19:50 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah mantan Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Pati, Riyoso (RYS), Jumat (27/2/2026). 

Penggeledahan tersebut merupakan penyidikan terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan di lingkungan Kabupaten Pati yang menjerat Bupati Pati non-aktif, Sudewo.

"Penyidik menggeledah rumah saudara RYS yang merupakan eks. Pj Sekda Kabupaten Pati," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (27/2/2026).

Penyidik, kata Budi, menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan itu. Hanya saja, Budi tidak merinci apa-apa saja keterkaitan barang bukti itu dengan perkara.

"Dalam giat geledah tersebut, penyidik mengamankan beberapa dokumen dan barbuk elektronik, untuk mendukung proses penyidikan perkara ini," tambah dia.

 

korupsi Kasus Korupsi KPK Sudewo
