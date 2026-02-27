Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Resmi Tahan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 Budiman Terkait Dugaan Suap dan Gratifikasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |16:04 WIB
KPK Resmi Tahan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 Budiman Terkait Dugaan Suap dan Gratifikasi
Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 Budiman Ditahan KPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo (BBP), pada Jumat (27/2/2026). BBP merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Sdr. BBP untuk 20 hari pertama, sejak 27 Februari sampai dengan 18 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (27/2/2026).

Dalam proses penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi barang di lingkungan DJBC Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Asep menyebut Salisa Asmoaji (SA), pegawai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai, diduga menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai serta para importir.

SA diduga melakukan hal tersebut atas perintah BBP dan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC, Sisprian Subiaksono (SIS).

“Uang yang dikumpulkan dan dikelola oleh SA tersebut disimpan di apartemen yang berlokasi di Jakarta Pusat sebagai ‘safe house’ yang telah disewa SA sejak pertengahan 2024, atas arahan langsung dari BBP dan SIS,” kata Asep.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204064//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-cX8L_large.jpg
12 Kepala Desa Kembali Diperiksa KPK Terkait Dugaan Pemerasan Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204062//kpk-TsWv_large.jpg
OTT Pejabat Bea Cukai, KPK Sita Rp5,19 Miliar dari Dua Safe House
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203931//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-TA21_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Permintaan Uang dalam Penerbitan Sertifikat K3 di Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203907//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-HeOn_large.jpg
Respons KPK soal Menkeu Purbaya Live TikTok dan Terima Gift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203904//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-WekJ_large.jpg
KPK Tangkap Pegawai Bea Cukai, Tersangka Baru Kasus Suap Importasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203881//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-VJCd_large.jpg
Periksa 8 Kades, KPK Dalami Penyerahan Uang atas Perintah Sudewo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement