Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Respons KPK soal Menkeu Purbaya Live TikTok dan Terima Gift

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |20:05 WIB
Respons KPK soal Menkeu Purbaya Live TikTok dan Terima Gift
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait aktivitas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang melakukan siaran langsung (live) di akun TikTok anaknya dan menerima hadiah (gift).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menilai penerima hadiah tersebut merupakan anaknya, sehingga tidak ada kaitannya dengan posisi Purbaya sebagai menteri.

"Dalam konteks ini, kita melihat penerimanya adalah anaknya, yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan tugas, fungsi, dan jabatan ayahnya sebagai menteri, sebagai penyelenggara negara," kata Budi kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

Budi melanjutkan, seiring perkembangan teknologi, modus gratifikasi juga ikut berkembang. Menurutnya, KPK membuka ruang jika terdapat keraguan atas dugaan penerimaan gift tersebut.

"Jika memang masih ada keraguan, silakan berkonsultasi ataupun melaporkan kepada KPK. Karena tentu nanti setiap laporan akan kami analisis, dan hasil analisisnya akan menentukan apakah itu menjadi milik penerima atau menjadi milik negara," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Live TikTok KPK Menkeu Purbaya
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203904//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-WekJ_large.jpg
KPK Tangkap Pegawai Bea Cukai, Tersangka Baru Kasus Suap Importasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203881//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-VJCd_large.jpg
Periksa 8 Kades, KPK Dalami Penyerahan Uang atas Perintah Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203856//kpk-xgIZ_large.jpg
KPK Panggil 8 Kepala Desa Terkait Kasus Korupsi Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/65/3203820//tyas-53nH_large.jpg
Deretan Fakta Keluarga Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Kini Disorot Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203707//eks_menhub_budi_karya_sumadi-3z7t_large.jpg
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Eks Menhub di Kasus Korupsi DJKA Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203691//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-reof_large.jpg
KPK Periksa Mantan Timses Sudewo, Dalami Pengisian Jabatan Perangkat Desa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement