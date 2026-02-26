Respons KPK soal Menkeu Purbaya Live TikTok dan Terima Gift

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait aktivitas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang melakukan siaran langsung (live) di akun TikTok anaknya dan menerima hadiah (gift).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menilai penerima hadiah tersebut merupakan anaknya, sehingga tidak ada kaitannya dengan posisi Purbaya sebagai menteri.

"Dalam konteks ini, kita melihat penerimanya adalah anaknya, yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan tugas, fungsi, dan jabatan ayahnya sebagai menteri, sebagai penyelenggara negara," kata Budi kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

Budi melanjutkan, seiring perkembangan teknologi, modus gratifikasi juga ikut berkembang. Menurutnya, KPK membuka ruang jika terdapat keraguan atas dugaan penerimaan gift tersebut.

"Jika memang masih ada keraguan, silakan berkonsultasi ataupun melaporkan kepada KPK. Karena tentu nanti setiap laporan akan kami analisis, dan hasil analisisnya akan menentukan apakah itu menjadi milik penerima atau menjadi milik negara," ujarnya.