Periksa 8 Kades, KPK Dalami Penyerahan Uang atas Perintah Sudewo

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 14 saksi yang terdiri atas delapan kepala desa, dan perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, Kamis (26/2). KPK mendalami praktik penyerahan uang atas perintah Sudewo.

"Didalami soal penyerahan uang atas perintah Bupati melalui koordinator kepala desa," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (26/2/2026).

Selain itu, penyidik juga mendalami proses dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Namun, Budi tidak merinci temuan terbaru dari pemeriksaan tersebut.

"Para saksi diminta menjelaskan mengenai proses dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati tahun 2026," tutur Budi.