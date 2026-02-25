Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korupsi DJKA, KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |12:54 WIB
Korupsi DJKA, KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi
Eks Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS), Rabu (25/2/2026). Ini merupakan kali kedua Budi dipanggil setelah tidak hadir pada Rabu 18 Februari 2026. 

Sedianya, Budi akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur (Jatim).

"Dalam perkara suap proyek di DJKA, penyidik sebelumnya telah melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan saksi Saudara BKS dalam kapasitas sebagai Menteri Perhubungan pada saat itu yang membawahi DJKA," ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu.

Namun, BKS belum tampak hadir di Gedung Merah Putih KPK. Budi mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi untuk memastikan waktu pelaksanaan pemeriksaannya.

"Mengingat sebelumnya saksi meminta penjadwalan ulang, kami masih menunggu konfirmasinya karena setiap keterangan dari saksi dibutuhkan dalam pengungkapan perkara," pungkas Budi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
