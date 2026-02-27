Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasi Intel P2 Cukai Baru Jadi Tersangka Meski Sempat Terjaring OTT, Ini Respons KPK

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |17:06 WIB
Kasi Intel P2 Cukai Baru Jadi Tersangka Meski Sempat Terjaring OTT, Ini Respons KPK
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan, alasan baru menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo (BBP), sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi importasi barang di lingkungan DJBC.

KPK menyatakan, baru menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat Budiman sebagai tersangka. Padahal, ia sebelumnya sempat terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) saat kasus ini diusut.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan dalam waktu 1x24 jam setelah OTT, penyidik belum memiliki kecukupan alat bukti untuk menetapkan Budiman sebagai tersangka.

“Waktu itu kami hanya punya waktu 1x24 jam terkait tertangkap tangan itu. Jadi dalam waktu tersebut memang kecukupan bukti untuk menjadikan Saudara BBP sebagai tersangka belum cukup,” ujar Asep, Jumat (27/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kasus korupsi KPK Bea Cukai
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204067//kepala_seksi_intelijen_cukai_p2_budiman-VZMU_large.jpg
KPK Resmi Tahan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 Budiman Terkait Dugaan Suap dan Gratifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204064//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-cX8L_large.jpg
12 Kepala Desa Kembali Diperiksa KPK Terkait Dugaan Pemerasan Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204062//kpk-TsWv_large.jpg
OTT Pejabat Bea Cukai, KPK Sita Rp5,19 Miliar dari Dua Safe House
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203931//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-TA21_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Permintaan Uang dalam Penerbitan Sertifikat K3 di Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203907//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-HeOn_large.jpg
Respons KPK soal Menkeu Purbaya Live TikTok dan Terima Gift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203904//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-WekJ_large.jpg
KPK Tangkap Pegawai Bea Cukai, Tersangka Baru Kasus Suap Importasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement