Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Korupsi Minyak Mentah, Kejagung Banding soal Kerugian Rp171 Triliun

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |18:25 WIB
Kasus Korupsi Minyak Mentah, Kejagung Banding soal Kerugian Rp171 Triliun
Kejagung RI (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, terhadap para terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen korps Adhyaksa untuk memulihkan kerugian perekonomian negara senilai Rp171 triliun yang sebelumnya dinyatakan tidak terbukti oleh hakim.

Langkah banding tersebut mendapat dukungan dari praktisi hukum. Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai upaya hukum lanjutan ini merupakan konsekuensi yuridis yang harus ditempuh jaksa apabila putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan, khususnya terkait nilai kerugian yang diperjuangkan.

“Menurut saya, konsekuensi dari jaksa berpendapat seperti itu (ada potensi kerugian perekonomian negara Rp171 triliun) ya secara yuridis harus banding, karena putusan hakim tidak memenuhi harapannya,” ujar Abdul Fickar, Minggu (1/3/2026).

Sebelumnya, majelis hakim dalam pertimbangannya hanya mengakui kerugian keuangan negara sebesar Rp9,4 triliun dari total dakwaan yang mencantumkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp171 triliun. Hakim beralasan angka ratusan triliun tersebut masih bersifat asumsi dan belum terjadi secara faktual.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/320/3204368//minyak-z13x_large.jpg
Harga Minyak Bisa Tembus USD100 per Barel Imbas Perang AS-Israel vs Iran, BBM Naik Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204212//korupsi_pertamina-HjNb_large.jpg
Kejagung Banding atas Vonis Anak Riza Chalid Cs di Kasus Minyak Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204089//kasus_korupsi_kuota_haji-dR7x_large.jpg
Kerugian Negara Kasus Kuota Haji Rampung Dihitung, KPK Tunggu Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204076//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-lmQJ_large.jpg
Kasi Intel P2 Cukai Baru Jadi Tersangka Meski Sempat Terjaring OTT, Ini Respons KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203904//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-WekJ_large.jpg
KPK Tangkap Pegawai Bea Cukai, Tersangka Baru Kasus Suap Importasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203707//eks_menhub_budi_karya_sumadi-3z7t_large.jpg
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Eks Menhub di Kasus Korupsi DJKA Pekan Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement