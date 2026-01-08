Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang

JAKARTA - Wilayah Jabodetabek diprakirakan mengalami cuaca bervariasi pada Kamis (8/1/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada waktu tertentu.

Pada pagi hari, cuaca masih didominasi cerah hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan berpeluang turun di Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Bogor. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek, sedangkan hujan sedang hingga lebat berpeluang melanda Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Bekasi.

Dari sisi suhu udara, Bogor (kota dan kabupaten) diperkirakan berada pada kisaran 20–28 derajat Celsius, sementara wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 24–32 derajat Celsius. Kelembapan udara cukup tinggi, mencapai 70–98 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut berkecepatan 2–40 km/jam.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi hujan yang disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada dini hari di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara, serta pada siang hingga sore hari di Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

(Awaludin)