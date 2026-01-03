Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Gelombang 4 Meter Berpotensi Terjadi hingga 6 Januari di Perairan Indonesia

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |23:15 WIB
BMKG: Gelombang 4 Meter Berpotensi Terjadi hingga 6 Januari di Perairan Indonesia
Gelombang tinggi (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi, yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada periode 3 hingga 6 Januari 2026.

Siklon Tropis TC Iggy yang terpantau berada di posisi 15,2° Lintang Selatan dan 109,5° Bujur Timur di Samudra Hindia selatan DIY–Jawa Tengah memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di wilayah perairan Indonesia.

BMKG mencatat, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar 6–35 knot. Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian selatan, angin umumnya bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 8–35 knot.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Laut Jawa, Samudra Hindia barat Lampung, serta Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Barat,” tulis BMKG, Sabtu (3/1/2026).

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah wilayah, antara lain Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, Samudra Hindia selatan Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Selat Karimata bagian selatan, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian tengah dan utara, Laut Sulawesi bagian barat, tengah, dan timur, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Banda, Samudra Pasifik utara Papua dan Papua Barat, serta Laut Arafura bagian utara dan timur.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193312//gempa-Jjm6_large.jpg
Gempa M3 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193309//gempa-r3Pj_large.jpg
Gempa Magnitudo 4 Guncang Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193284//cuaca_jabodetabek-IGOv_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193103//viral-AT86_large.jpg
BMKG Peringatkan Hujan Lebat pada 2 hingga 8 Januari 2026, Sejumlah Daerah Status Siaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193100//hujan-Snoc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Melanda Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192799//pencairan_kapal-YM5H_large.jpg
Kecelakaan Laut Jadi Sorotan, DPR Desak Moratorium Kapal Wisata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement