BMKG: Gelombang 4 Meter Berpotensi Terjadi hingga 6 Januari di Perairan Indonesia

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi, yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada periode 3 hingga 6 Januari 2026.

Siklon Tropis TC Iggy yang terpantau berada di posisi 15,2° Lintang Selatan dan 109,5° Bujur Timur di Samudra Hindia selatan DIY–Jawa Tengah memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di wilayah perairan Indonesia.

BMKG mencatat, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar 6–35 knot. Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian selatan, angin umumnya bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 8–35 knot.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Laut Jawa, Samudra Hindia barat Lampung, serta Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Barat,” tulis BMKG, Sabtu (3/1/2026).

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah wilayah, antara lain Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, Samudra Hindia selatan Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Selat Karimata bagian selatan, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian tengah dan utara, Laut Sulawesi bagian barat, tengah, dan timur, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Banda, Samudra Pasifik utara Papua dan Papua Barat, serta Laut Arafura bagian utara dan timur.