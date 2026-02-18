Breaking News! Gempa M5,7 Guncang Maluku Tenggara, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah barat daya Maluku Tenggara, Rabu (18/2/2026) pagi. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pukul 09.15 WIB. Titik koordinat berada di 6,20 Lintang Selatan dan 131,32 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.7, 18-Feb-26 09:15:28 WIB, Lok:6.20 LS,131.32 BT (167 km BaratDaya MALUKUTENGGARA), Kedlmn:112 Km,” demikian keterangan BMKG dalam unggahan resminya.

Adapun pusat gempa berada 167 kilometer barat daya Maluku Tenggara dengan kedalaman 112 kilometer. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.