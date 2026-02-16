Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,2 Guncang Agam Sumbar, Terasa di Mentawai hingga Bukittinggi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |14:09 WIB
Gempa M5,2 Guncang Agam Sumbar, Terasa di Mentawai hingga Bukittinggi
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi magnitudo 5,2 guncang barat daya Agam, Sumatera Barat. Gempa terjadi pada pukul 13.00 WIB.

Titik lokasinya berada di 0,50 Lintang Selatan dan 99,18 Bujur Timur. Pusat gempa berada di laut 97 kilometer barat daya Agam.

“#Gempa (update) Mag:5.2, 16-Feb-26 13:00:41 WIB, Lok:0.50 LS, 99.18 BT (Pusat gempa berada di Laut 97 km Barat Daya Agam), Kedlmn:48 Km,” demikian pernyataan BMKG, Senin (16/2/2026).

BMKG menjelaskan gempa turut dirasakan di Agam, Pasaman Barat, Bukittinggi, Padang, hingga Pariaman.

“Dirasakan (MMI) III Agam, III Pasaman Barat, III Padang Panjang, III Kepulauan Mentawai, II Bukittinggi, II Padang, II Pariaman,” ujarnya.

Belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Sumbar gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/340/3201589/gempa-vQfT_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Seram Bagian Barat, Waspada Gempa Susulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/340/3201555/gempa-qCXe_large.jpg
Gempa Terjadi di Subulussalam Aceh, Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201506/gempa-oaRE_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Pulau Morotai Maluku Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201311/gempa-q2aj_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,2 Guncang Chile, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201308/gempa-cICi_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Meulaboh Aceh Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/340/3200703/viral-T6eQ_large.jpg
Breaking News! Gempa Dangkal M3,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement