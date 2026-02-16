Gempa M5,2 Guncang Agam Sumbar, Terasa di Mentawai hingga Bukittinggi

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi magnitudo 5,2 guncang barat daya Agam, Sumatera Barat. Gempa terjadi pada pukul 13.00 WIB.

Titik lokasinya berada di 0,50 Lintang Selatan dan 99,18 Bujur Timur. Pusat gempa berada di laut 97 kilometer barat daya Agam.

“#Gempa (update) Mag:5.2, 16-Feb-26 13:00:41 WIB, Lok:0.50 LS, 99.18 BT (Pusat gempa berada di Laut 97 km Barat Daya Agam), Kedlmn:48 Km,” demikian pernyataan BMKG, Senin (16/2/2026).

BMKG menjelaskan gempa turut dirasakan di Agam, Pasaman Barat, Bukittinggi, Padang, hingga Pariaman.

“Dirasakan (MMI) III Agam, III Pasaman Barat, III Padang Panjang, III Kepulauan Mentawai, II Bukittinggi, II Padang, II Pariaman,” ujarnya.

Belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )