HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Hujan Disertai Petir Berpotensi Terjadi di Jabodetabek Hari Ini

Awaludin , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |05:10 WIB
Waspada! Hujan Disertai Petir Berpotensi Terjadi di Jabodetabek Hari Ini
Hujan Jabodetabek (foto: Okezone)
JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Jabodetabek didominasi kondisi berawan tebal sejak dini hari hingga sore hari, pada Senin (23/2/2026). 

Namun, BMKG mengimbau kepada masyarakat mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada malam hingga dini hari.

Pada pagi hari, kondisi berawan hingga berawan tebal masih mendominasi. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah seperti Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kota Tangerang, serta Kabupaten Tangerang.

BMKG cuaca cuaca jabodetabek
