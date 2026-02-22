Gempa M3,0 Guncang Enggano Bengkulu

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,0 mengguncang Enggano, Bengkulu pada Minggu (22/2/2026). Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 18.06 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berlokasi 157 km tenggara Enggano, Bengkulu, dengan kedalaman 23 km.

"#Gempa Mag:3.0, 22-Feb-2026 18:06:46 WIB, Lok: 6.42 LS, 103.19 BT (157 km Tenggara ENGGANO-BENGKULU), Kedlmn: 23 Km," tulis akun media sosial X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Enggano dan sekitarnya diimbau tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Awaludin)

