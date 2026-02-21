Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Oknum Brimob Diduga Aniaya Siswa hingga Tewas di Tual, Pelaku Ditahan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |16:12 WIB
Oknum Brimob Diduga Aniaya Siswa hingga Tewas di Tual, Pelaku Ditahan
Oknum Brimob Diduga Aniaya Siswa hingga Tewas di Tual, Pelaku Ditahan (Dok Polda Maluku)
A
A
A

JAKARTA - Seorang oknum Brimob, Bripda MS diduga menganiaya siswa berinisial AT (14) hingga tewas di Kota Tual, Maluku. Bripda MS kini telah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

1. Aniaya Siswa

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi menyebutkan, kasus tersebut ditangani Polres Tual terkait kejadian di sekitar Kampus Uningrat, Kota Tual, Maluku, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, Bripda MS merupakan oknum Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor. Saat ini kasus tersebut memasuki proses hukum pidana serta penegakan kode etik Polri.

"Saat ini pelaku ditahan di Rutan Polres Tual guna mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Rositah, dikutip dari laman Polda Maluku, Sabtu (21/2/2026).

Selain itu, Bripda MS kini diproses melalui mekanisme Kode Etik Profesi Polri. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam sanksi tegas hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200744/penganiayaan-SdlZ_large.jpg
Polisi Tangkap Pemotor yang Aniaya Sopir dan Kernet di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200716/viral-cQbf_large.jpeg
Paspampres: Pelaku Penganiayaan Driver Ojol Perwira Denma Mabes TNI!  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/340/3200702/viral-Byjd_large.jpg
Polisi Tangkap Wali Murid Penganiaya Guru di Sampang, Sita Sebilah Celurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200532/penganiayaan-KLE1_large.jpg
Pria di Jakbar Dianiaya Usai Tegur Tetangga Main Drum, Polisi Selidiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199580/habib_bahar-jors_large.jpg
Polisi Tunggu Kehadiran Habib Bahar untuk Diperiksa di Kasus Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199500/habib_bahar-6B3V_large.jpg
Habib Bahar Diperiksa Polisi Terkait Penganiayaan Anggota Banser Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement