Kapolda Sumsel Sebut Sinergi dengan Tokoh Agama Kunci Utama Jaga Kamtibmas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |23:37 WIB
Kapolda Sumsel Sebut Sinergi dengan Tokoh Agama Kunci Utama Jaga Kamtibmas
Kapolda Sumsel Sebut Sinergi dengan Tokoh Agama Kunci Utama Jaga Kamtibmas (Ist)
JAKARTA - Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Sandi Nugroho menegaskan, sinergi dengan tokoh agama merupakan kunci untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara kepolisian dan tokoh agama menjadi kunci utama dalam menjaga kamtibmas. Mapolda Sumsel terbuka sebagai ruang bersama untuk merawat persatuan dan menjaga Sumatera Selatan tetap aman dan damai,” kata Sandi, Jumat (20/2/2026). 

Sandi menyampaikan hal tersebut saat menerima silaturahmi dari Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB), Majelis Ulama Indonesia(MUI) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia(LDII). 

Menurutnya, silaturahmi lintas agama ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi ulama dan umara dalam menjaga stabilitas wilayah serta memastikan situasi kamtibmas di Sumatera Selatan tetap aman, damai, dan harmonis.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sumsel, Syarnubi menyoroti persoalan pendirian rumah ibadah di sejumlah kabupaten/kota yang secara administratif telah memenuhi ketentuan, namun proses perizinannya masih tertunda.

“Kami berharap ada dukungan pengamanan dan mediasi agar proses pendirian rumah ibadah dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan melalui musyawarah yang bijak,” ujarnya. 

 

