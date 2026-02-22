Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada! Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |05:23 WIB
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada! Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
Jabodetabek Hujan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, (22/2/2026), diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada sore hari.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada pagi hari, cuaca masih didominasi berawan. Hujan ringan diperkirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca diprediksi berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota Depok.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20–26 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya di Jabodetabek berada di rentang 24–30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara diperkirakan cukup tinggi, yakni antara 68 hingga 96 persen.

Angin permukaan bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 10–40 kilometer per jam.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada sore hari. Pengguna jalan, pengendara roda dua, serta warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan untuk menyiapkan perlengkapan hujan dan menghindari berteduh di bawah pohon atau baliho saat terjadi hujan disertai angin kencang.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Cuaca Jabodetabek Hujan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/340/3202922//gempa-D6Og_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Kepulauan Aru Maluku, Warga Diminta Waspada Gempa Susulan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202903//hujan-zam3_large.jpg
Peringatan Dini BMKG: Waspada Hujan Lebat Guyur Jabodetabek hingga 25 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202867//gempa-zhJg_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,0 Guncang Pegunungan Bintang Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202784//hujan-MvGQ_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202612//banjir-kWnb_large.jpg
Turap Jebol, Banjir Hampir Semeter Rendam Pesanggrahan Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202602//banjir-F0Or_large.jpg
Jakarta Hujan Deras, 61 RT dan 6 Ruas Jalan Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement