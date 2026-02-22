Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada! Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

JAKARTA – Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, (22/2/2026), diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada sore hari.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada pagi hari, cuaca masih didominasi berawan. Hujan ringan diperkirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca diprediksi berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota Depok.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20–26 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya di Jabodetabek berada di rentang 24–30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara diperkirakan cukup tinggi, yakni antara 68 hingga 96 persen.

Angin permukaan bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 10–40 kilometer per jam.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada sore hari. Pengguna jalan, pengendara roda dua, serta warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan untuk menyiapkan perlengkapan hujan dan menghindari berteduh di bawah pohon atau baliho saat terjadi hujan disertai angin kencang.

(Awaludin)

