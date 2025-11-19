Geger, Mayat Pria Terbungkus Plastik Ditemukan di Cikupa Tangerang

TANGERANG – Warga Kampung Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan mayat pria tanpa identitas pada Selasa (18/11/2025). Mayat tersebut ditemukan warga dalam kondisi kepala terbungkus plastik.

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada, menjelaskan, mayat itu ditemukan warga setelah mencium aroma menyengat. Saat dicek warga, didapati mayat pria terbungkus plastik di bagian kepala.

“Warga lalu menemukan sebuah kantong plastik hitam berisi bagian kepala manusia. Selanjutnya warga melapor ke kelurahan dan diteruskan ke Polsek Cikupa,” kata Indra Waspada, Selasa.

Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan sterilisasi. Saat itu, korban ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik hitam dengan posisi kepala menghadap ke bawah.

“Tim Inafis telah melakukan identifikasi awal, namun identitas korban masih belum diketahui,” ujarnya.