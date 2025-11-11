Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Identitas Mayat Pria yang Ditemukan di Pinggir Tol Jagorawi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |13:43 WIB
Ini Identitas Mayat Pria yang Ditemukan di Pinggir Tol Jagorawi
Ilustrasi lokasi penemuan mayat di pinggil jalan tol/Foto: Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap identitas mayat seorang pria yang ditemukan tergeletak di pinggir Tol Jagorawi KM 30, Bogor. Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto menyebutkan korban diketahui bernama Ujang Adiwijaya, warga Pancoran Mas, Kota Depok.

“Hasil identifikasi terhadap korban dari pengecekan sidik jari korban diketahui identitas Ujang Adiwijaya," kata Wikha Ardilestanto kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).

Wikha menerangkan, saat ini korban sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Terkait apakah korban merupakan korban pembunuhan, ia belum berbicara banyak.

“Masih menunggu hasil autopsi. Perkembangan nanti diupdate,” ujar dia.

Sebelumnya, mayat tersebut ditemukan pada Senin (10/11/2025) malam. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi kaki terikat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184515/mayat-8bBg_large.jpg
Polisi Usut Mayat Dalam Kantong Plastik di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184430/mayat-vTka_large.jpeg
Geger, Mayat Pria Terbungkus Plastik Ditemukan di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183173/hakim-KaZQ_large.jpg
Hakim PN Palembang Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183008/dpr_ri-f5kM_large.jpg
DPR Minta Bentuk TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan-Reno di Kwitang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182652/viral-N3Xr_large.jpg
Tragis! Seorang Pria Tewas Tenggelam di Kali Cakung, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181997/polri-SDjE_large.jpg
Polisi Pastikan Kematian Reno dan Farhan Akibat Terbakar, Tak Ada Tanda Kekerasan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement