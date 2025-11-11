Ini Identitas Mayat Pria yang Ditemukan di Pinggir Tol Jagorawi

JAKARTA - Polisi mengungkap identitas mayat seorang pria yang ditemukan tergeletak di pinggir Tol Jagorawi KM 30, Bogor. Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto menyebutkan korban diketahui bernama Ujang Adiwijaya, warga Pancoran Mas, Kota Depok.

“Hasil identifikasi terhadap korban dari pengecekan sidik jari korban diketahui identitas Ujang Adiwijaya," kata Wikha Ardilestanto kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).

Wikha menerangkan, saat ini korban sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Terkait apakah korban merupakan korban pembunuhan, ia belum berbicara banyak.

“Masih menunggu hasil autopsi. Perkembangan nanti diupdate,” ujar dia.

Sebelumnya, mayat tersebut ditemukan pada Senin (10/11/2025) malam. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi kaki terikat.