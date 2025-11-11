Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger! Mayat Pria Terikat Ditemukan di Pinggir Tol Jagorawi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |13:05 WIB
Geger! Mayat Pria Terikat Ditemukan di Pinggir Tol Jagorawi
Mayat di Tol Jagorawi (Foto: Freepik)
JAKARTA – Mayat seorang pria tanpa identitas ditemukan tergeletak di pinggir Tol Jagorawi KM 30, Bogor, pada Senin 10 November 2025 malam. Jenazah tersebut ditemukan dalam kondisi mulut, tangan, dan kaki terikat.

“Telah ditemukan jenazah dalam posisi telentang, kepala menghadap barat di row, dengan mulut, kaki, dan tangan terikat,” kata Kasat PJR Tol Jagorawi, Kompol Ahmad Jajuli kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).

Jajuli menjelaskan, penemuan mayat ini berawal ketika anggota Koramil Cibinong yang sedang melakukan pengamanan di Tol Jagorawi melihat sesosok tubuh tergeletak di pinggir jalan tol.

“Saat anggota melintas di bahu jalan, lalu dipanggil oleh anggota Koramil tersebut, petugas langsung melaporkan ke Senkom Mini 2 dan operator serta petugas terkait lainnya untuk mengevakuasi mayat tersebut,” ungkapnya.

Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

(Awaludin)

      
