Weekend, Lalu Lintas Tol Jagorawi Arah Puncak Bogor Normal Dua Arah

JAKARTA - Arus lalu lintas di ruas Tol Jagorawi menuju kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, terpantau normal di kedua arah pada, Sabtu (4/4/2026) pagi, yang bertepatan dengan akhir pekan setelah libur peringatan Wafat Yesus Kristus.

Berdasarkan laporan resmi Jasa Marga melalui akun X pada pukul 09.44 WIB, skema rekayasa lalu lintas satu arah (one way) belum diterapkan. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya dapat melintas secara normal.

"09.44 WIB #Tol_Jagorawi Puncak DIBERLAKUKAN Normal Dua Arah," tulis akun resmi Jasa Marga.

Kawasan Puncak kerap menjadi salah satu destinasi utama wisatawan asal Jakarta dan sekitarnya setiap kali memasuki masa libur panjang.

Meski saat ini diberlakukan normal dua arah, pihak kepolisian dan petugas Jasa Marga akan melakukan rekayasa lalu lintas seperti one way atau contraflow jika arus lalu lintas terjadi kepadatan.





(Erha Aprili Ramadhoni)

