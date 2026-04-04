12 RT dan 4 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |09:21 WIB
JAKARTABanjir menggenangi 12 RT dan 4 ruas jalan di wilayah DKI Jakarta usai hujan deras yang melanda sejak Jumat (3/4/2026) hingga Sabtu (4/4/2026). 

“BPBD mencatat saat ini terdapat 12 RT dan 4 ruas jalan tergenang,” ujarnya, Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, Sabtu (4/4/2026).

Adapun wilayah terdampak seluruhnya berada di Jakarta Barat. Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Kembangan Selatan sebanyak 3 RT, Kedoya Selatan 5 RT, Kedaung Kaliangke 3 RT, dan Rawa Buaya 1 RT. 

"Ketinggian air tercatat berkisar antara 30 hingga 40 cm," katanya.

Genangan dipicu oleh curah hujan tinggi serta luapan Kali Pesanggrahan dan Kali Angke.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/340/3210713/mayat-KWxt_large.jpg
Dilaporkan Hilang, Anak 8 Tahun Korban Banjir Demak Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/340/3210529/pengungsi_banjir_demak-V1SN_large.jpg
Update Banjir Demak Jateng, 2.839 Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/340/3210495/banjir_demak-zHpB_large.jpg
Banjir Rendam Demak Jateng, 583 Warga Mengungsi dan 1 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/338/3209653/banjir-sqXf_large.jpg
Banjir Rendam Jalan TB Simatupang-Fatmawati Jaksel, Begini Kondisi Terkini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208332/jagorawi-2lQf_large.jpg
Banjir di Tol Jagorawi Arah Jakarta saat Lebaran, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208282/banjir-Eyl4_large.jpg
Terjebak Banjir di Jaktim, Pelukan Hangat Jaelani untuk Sang Anak Pupus di Hari Lebaran
