12 RT dan 4 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

JAKARTA – Banjir menggenangi 12 RT dan 4 ruas jalan di wilayah DKI Jakarta usai hujan deras yang melanda sejak Jumat (3/4/2026) hingga Sabtu (4/4/2026).

“BPBD mencatat saat ini terdapat 12 RT dan 4 ruas jalan tergenang,” ujarnya, Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, Sabtu (4/4/2026).

Adapun wilayah terdampak seluruhnya berada di Jakarta Barat. Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Kembangan Selatan sebanyak 3 RT, Kedoya Selatan 5 RT, Kedaung Kaliangke 3 RT, dan Rawa Buaya 1 RT.

"Ketinggian air tercatat berkisar antara 30 hingga 40 cm," katanya.

Genangan dipicu oleh curah hujan tinggi serta luapan Kali Pesanggrahan dan Kali Angke.