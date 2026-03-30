Banjir Rendam Jalan TB Simatupang-Fatmawati Jaksel, Begini Kondisi Terkini

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |21:42 WIB
Banjir Rendam Jalan TB Simatupang-Fatmawati Jaksel, Begini Kondisi Terkini
Jalan TB Simatupang, Jaksel (Foto: Felldy Utama/Okezone)
JAKARTA - Ruas Jalan TB Simatupang mengarah ke persimpangan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, sempat terendam banjir usai diguyur hujan deras. Namun, banjir akhirnya surut dan lalu lintas kembali normal. 

Banjir merendam kawasan itu sore tadi, Senin (30/3/2026). Berdasarkan pantauan di lokasi pada malam ini, meskipun terjadi kepadatan arus lalu lintas, kendaraan yang melintas tidak perlu lagi menerjang banjir seperti sore tadi.

Kepadatan arus lalu lintas terpantau hanya disebabkan meningkatnya volume kendaraan lantaran bersamaan dengan jam pulang kerja. Selain itu, kemacetan turut dipengaruhi oleh adanya lampu merah di persimpangan Fatmawati Raya.

Gerimis masih turun di ruas Jalan TB Simatupang pada malam ini. Namun, kondisi ini berbeda dengan sore hari tadi, di mana hujan deras mengguyur ruas jalan ini.

Untuk menghindari kepadatan di ruas Jalan TB Simatupang ini, banyak kendaraan yang mengarah ke Pondok Labu memilih menggunakan jalur alternatif dengan melintasi Jalan Intan Raya.

Sementara pengendara roda dua banyak terlihat menggunakan jas hujan guna mengantisipasi hujan deras yang kembali mengguyur kawasan Jakarta Selatan dan sekitarnya.

Sebelumnya, banjir merendam sepanjang Jalan TB Simatupang menuju lampu merah Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Senin sore.

