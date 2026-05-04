Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Ciledug Raya Lumpuh Terendam Banjir, Mobil Mewah Terjebak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |20:59 WIB
Jalan Ciledug Raya Lumpuh Terendam Banjir, Mobil Mewah Terjebak
Banjir Jalan Ciledug Raya, Jaksel (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan lumpuh total akibat banjir yang disebabkan hujan deras, Senin (4/5/2026).  

Tinggi air mencapai 80 Cm. Kendaraan tak bisa melintas di persimpangan Seskoal. Bahkan, mobil mewah tak bisa melanjutkan perjalanan di tengah banjir yang merendam. 

Karena nekat menerobos kendaraan mogok dan akhirnya didorong ke tempat lebih tinggi oleh warga setempat. Kendaraan lain juga terpantau mengalami mati mesin karena menerobos tingginya air banjir. 

Banjir yang kembali merendam kawasan ini dipicu tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak sore hari. Selain itu, saluran air yang tidak berfungsi secara maksimal membuat ruas jalan terendam dengan ketinggian antara 70 hingga 80 sentimeter. 

Sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir terpaksa menuntun kendaraannya setelah mengalami mogok di tengah genangan.

Tingginya air juga menyebabkan arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Ciledug maupun sebaliknya lumpuh total. Kendaraan tidak dapat melintas dan tertahan di persimpangan Seskoal sambil menunggu air surut.
 

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hujan Banjir Jakarta banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216359/bus_transjakarta-7EHd_large.jpg
Banjir Rendam Jalan Sekitar Gandaria City, Transjakarta Perpendek Rute Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216049/banjir-t4R1_large.jpg
12 RT di Petogogan Jaksel Terendam Banjir Imbas Kali Krukut Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215572/banjir-NBfg_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Intai 15 Wilayah Pesisir Indonesia hingga Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/340/3214504/banjir_bandang_tapanuli_utara-td9Q_large.jpg
Banjir Bandang Landa Tapanuli Utara, Ratusan Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213573/banjir-WVrR_large.jpg
22 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir, Kampung Melayu Paling Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213499/banjir-L5kh_large.jpg
Kali Pesanggrahan Meluap, Akses Jalan Cinere-Pondok Cabe Terputus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement