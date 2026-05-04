Jalan Ciledug Raya Lumpuh Terendam Banjir, Mobil Mewah Terjebak

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan lumpuh total akibat banjir yang disebabkan hujan deras, Senin (4/5/2026).

Tinggi air mencapai 80 Cm. Kendaraan tak bisa melintas di persimpangan Seskoal. Bahkan, mobil mewah tak bisa melanjutkan perjalanan di tengah banjir yang merendam.

Karena nekat menerobos kendaraan mogok dan akhirnya didorong ke tempat lebih tinggi oleh warga setempat. Kendaraan lain juga terpantau mengalami mati mesin karena menerobos tingginya air banjir.

Banjir yang kembali merendam kawasan ini dipicu tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak sore hari. Selain itu, saluran air yang tidak berfungsi secara maksimal membuat ruas jalan terendam dengan ketinggian antara 70 hingga 80 sentimeter.

Sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir terpaksa menuntun kendaraannya setelah mengalami mogok di tengah genangan.

Tingginya air juga menyebabkan arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Ciledug maupun sebaliknya lumpuh total. Kendaraan tidak dapat melintas dan tertahan di persimpangan Seskoal sambil menunggu air surut.



(Arief Setyadi )

