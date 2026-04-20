22 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir, Kampung Melayu Paling Terdampak

22 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir, Kampung Melayu Paling Terdampak (Ilustrasi/Dok Okezone/Jonathan Simanjuntak)

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan sejumlah wilayah masih terendam banjir pada Senin (20/4/2026) siang. Tercatat hingga pukul 14.00 WIB, masih ada 22 RT yang teredam banjir.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 22 RT," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, empat RT di Kelurahan Pondok Pinang terendam banjir dengan ketinggalan 110 cm. Banjir disebabkan luapan Kali Pesanggrahan.

"Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan ada 4 RT dengan ketinggian 110 cm. Penyebabnya luapan Kali Pesanggrahan," kata Yohan.

Selanjutnya, 18 RT di Jakarta Timur juga masih terdampak banjir dengan ketinggalan air 30-100 cm. Yohan menyebut genangan itu disebabkan luapan Kali Ciliwung.

"Di Jakarta Timur yang masih banjir di Kelurahan Bidara Cina: 2 RT; Kelurahan Kampung Melayu: 8 RT; Kelurahan Cawang: 7 RT; Kelurahan Cililitan: 1 RT," sambungnya.

Ia menyebut pihaknya telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah, untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.



