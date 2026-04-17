HOME NEWS MEGAPOLITAN

21 RT di Jakarta Tergenang Banjir Pagi Ini Imbas Luapan Kali Ciliwung

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |09:27 WIB
21 RT di Jakarta Tergenang Banjir Pagi Ini Imbas Luapan Kali Ciliwung (Dok Okezone)
JAKARTA - Hujan deras mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Kamis (16/4/2026) malam. Hal ini memicu kenaikan tinggi muka air di sejumlah pos pantau dan mengakibatkan banjir di beberapa wilayah.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, melaporkan hingga Jumat (17/4/2026) pukul 08.00 WIB, tercatat sebanyak 21 RT terdampak genangan.

“BPBD mencatat saat ini terdapat 21 RT,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Rinciannya, wilayah Jakarta Selatan terdapat 6 RT yang tersebar di Kelurahan Tanjung Barat (1 RT), Rawajati (1 RT), dan Pejaten Timur (4 RT). Sementara itu, Jakarta Timur menjadi wilayah dengan genangan terbanyak, yaitu 15 RT, meliputi Kelurahan Bidara Cina (2 RT), Kampung Melayu (4 RT), Cawang (7 RT), dan Cililitan (2 RT).

Ketinggian air dilaporkan berkisar antara 20 hingga 80 sentimeter. BPBD DKI Jakarta menyebut genangan tersebut disebabkan luapan Kali Ciliwung, seiring meningkatnya tinggi muka air di Pos Pantau Depok yang berstatus Siaga 3 pada pukul 21.00 WIB dan Bendung Katulampa yang juga berstatus Siaga 3 pada pukul 23.00 WIB.

