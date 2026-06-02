Kebakaran Pasar Jiung Kemayoran Hancurkan 250 Bangunan, 500 Jiwa Terdampak

JAKARTA - Kebakaran yang melanda Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (1/6/2026) malam menyebabkan 250 bangunan semipermanen rusak dan 500 jiwa terdampak. Hingga saat ini, besarnya kerugian akibat kebakaran masih belum bisa ditaksir secara pasti.

“Korban materiel, 250 bangunan semipermanen dengan 300 KK dan 500 jiwa terdampak,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Erlyn mengatakan bahwa saat ini rincian kerugian dan penyebab dari kebakaran tersebut belum dapat dipastikan dan penyelidikan masih dilakukan.

“(Kerugian materi) belum dapat ditaksir,” ujar dia.

Sebelumnya, kebakaran melanda Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin malam. Saksi mata, Jefri (42), menuturkan bahwa api awalnya menyala kecil di area dalam pasar.