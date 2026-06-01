HOME NEWS NASIONAL

Kick Balik Dino Patti Djalal, Seskab Teddy: Kelebihan Biaya ke Luar Negeri Ditanggung Prabowo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |21:38 WIB
Seskab Teddy Indra Wijaya (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan seluruh kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto yang melampaui anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden.

Hal itu disampaikan Seskab Teddy sebagai jawaban atas masukan yang disampaikan Dino Patti Djalal terkait kunjungan luar negeri Presiden. Teddy mulanya mengapresiasi masukan yang diberikan Dino. Menurutnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri tersebut merupakan diplomat yang memiliki pandangan cermat dan terstruktur.

"Kemudian berikutnya, karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal. Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat. Pernah menjadi wakil menteri luar negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan," kata Teddy di akun @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026).

Teddy kemudian menjelaskan terkait pembiayaan kunjungan luar negeri Prabowo yang menurutnya kerap menjadi perhatian publik. Dia memastikan segala kelebihan biaya yang telah ditetapkan negara ditanggung Prabowo sejak awal.

"Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ungkap dia.

