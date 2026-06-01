Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Terlalu Lama Rakyat Jadi Penonton di Atas Kekayaan Bangsa

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |15:08 WIB
Prabowo: Terlalu Lama Rakyat Jadi Penonton di Atas Kekayaan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, mulai dari nikel, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, batu bara, hingga kelapa sawit. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar di dunia.

Prabowo menegaskan, Indonesia juga telah swasembada pangan di saat banyak negara masih menghadapi tantangan ketahanan pangan.

"Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang," kata Prabowo dalam Upacara Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

"Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap," sambung Prabowo.

Namun, ia menilai manfaat dari kekayaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Selama ini, sebagian besar nilai dari pengelolaan komoditas sumber daya alam justru lebih banyak mengalir ke luar negeri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221800/prabowo-bau7_large.jpg
Prabowo: Waisak Momentum Perkuat Persaudaraan dan Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221771/prabowo-uK2z_large.jpg
Presiden Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ryamizard Ryacudu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221764/prabowo_subianto-Q0qf_large.jpg
Istana Bantah Kabar Presiden Prabowo ke Italia Usai Kunjungi Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/337/3221101/viral-r5LZ_large.jpg
Prabowo Kurban 1.098 Sapi dari APBN, Gerindra: Pernah Dilakukan di Era Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/337/3221085/polri-MN4A_large.jpg
Momen Prabowo Shalat Idul Adha Bersama Diaspora di Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220262/prabowo-vi1K_large.jpg
Prabowo: 19 Bulan Saya Pimpin, Banyak yang Sudah Kita Capai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement