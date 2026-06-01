Prabowo Akan Hadiri Persemayaman Ryamizard di Kemhan Sebelum Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |08:08 WIB
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri upacara persemayaman almarhum Menteri Pertahanan periode 2014–2019, Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu, di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Senin (1/6/2026).

Informasi mengenai rencana kehadiran Prabowo disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Menurutnya, Prabowo akan lebih dahulu menghadiri prosesi penghormatan terakhir bagi Ryamizard sebelum menjalankan agenda kenegaraan lainnya.

"Insya Allah, rencananya demikian," ujar Prasetyo kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Kehadiran Prabowo di Kemhan dijadwalkan berlangsung sebelum dirinya memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat.

Sementara itu, jenazah Ryamizard Ryacudu akan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata pada hari yang sama. Prosesi penghormatan terakhir diawali dengan upacara persemayaman di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan upacara tersebut digelar sebagai bentuk penghormatan negara atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.

“Sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan melaksanakan upacara penghormatan dan persemayaman jenazah Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu,” kata Rico.

 

