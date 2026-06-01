Prabowo: Keberagaman Indonesia Bertahan karena Pancasila

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, bahwa Pancasila tidak lahir begitu saja, melainkan merupakan hasil perjalanan panjang sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Prabowo mengingatkan, bahwa 81 tahun lalu, Bung Karno menyampaikan gagasan besar tentang dasar negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang kemudian menjadi fondasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Pancasila lahir bukan dari ruang kosong," kata Prabowo.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari sejarah, pengalaman, serta harapan bangsa yang kemudian dirumuskan menjadi dasar kehidupan bernegara.