Prabowo: Transformasi Bangsa Tak Mudah, Bangsa Besar Harus Berani

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyinggung upaya transformasi bangsa dalam pidatonya saat Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Prabowo mengingatkan, bahwa transformasi besar yang tengah dijalankan pemerintah tidak akan berjalan mudah. Menurutnya, berbagai kebijakan perubahan berpotensi menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang selama ini menikmati praktik korupsi maupun aktivitas ekonomi ilegal.

Ia menegaskan, pemerintah tidak hanya berbicara soal pembangunan, tetapi juga tengah menjalankan strategi transformasi bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani,” ujar Prabowo.

Menurutnya, transformasi tersebut diwujudkan melalui sejumlah program strategis, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan nasional, hingga pemberdayaan koperasi dan ekonomi desa. Pemerintah juga terus menjalankan program makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan cerdas.

“Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam, kita membangun ketahanan pangan nasional, kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan cerdas,” katanya.