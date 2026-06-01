HOME NEWS NASIONAL

Megawati dan JK Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila, Jokowi-SBY Absen

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |10:22 WIB
Megawati dan Jusuf Kalla di acara Hari Pancasila (foto: dok ist)
JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026). Di antara para tamu undangan, terlihat Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Megawati hadir mengenakan pakaian bernuansa merah muda. Ia tampak berada di antara jajaran tokoh nasional yang mengikuti upacara kenegaraan tersebut.

Selain Megawati, hadir pula Ma’ruf Amin dan Jusuf Kalla. Turut terlihat Soraya Hamzah Haz, istri Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz.

Namun, hingga upacara berlangsung, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak terlihat hadir di lokasi.

Selain para mantan presiden dan wakil presiden, upacara juga dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan DPR RI, serta pimpinan MPR RI.

Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan telah mengundang seluruh mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri Upacara Hari Lahir Pancasila 2026.

"Ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya. Semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya," kata Sekretaris Utama BPIP, Tonny Agung Arifianto, kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

 

