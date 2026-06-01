Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Kebersamaan Prabowo, Megawati, dan Gibran di Gedung Pancasila

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |10:10 WIB
Momen Kebersamaan Prabowo, Megawati, dan Gibran di Gedung Pancasila
Presiden Prabowo, Megawati, dan Gibran di Gedung Pancasila (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Momen kebersamaan sejumlah tokoh nasional tersaji dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, yang digelar di Halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Presiden RI Prabowo Subianto hadir memimpin langsung jalannya upacara yang mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia". Kehadiran Prabowo turut didampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 09.35 WIB. Setibanya di Gedung Pancasila, Kepala Negara disambut oleh sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) yang membawa bendera Merah Putih.

Perhatian kemudian tertuju pada momen saat Prabowo berjalan menuju lokasi upacara bersama Megawati dan Gibran. Ketiga tokoh tersebut tampak berada dalam satu rombongan sebelum upacara dimulai.

Selain Megawati dan Gibran, upacara juga dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan DPR RI, serta pimpinan MPR RI. Kehadiran para pejabat tinggi negara tersebut menambah khidmat peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di Gedung Pancasila.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/337/3221824//presiden_prabowo_subianto-GrVd_large.jpg
Prabowo Tiba di Kantor Kemhan Jelang Upacara Persemayaman Ryamizard Ryacudu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/337/3221817//presiden_prabowo_subianto-jNmD_large.jpg
Prabowo Akan Hadiri Persemayaman Ryamizard di Kemhan Sebelum Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221739//presiden_ri_pertama_soekarno-SCJe_large.jpg
Hari Lahir Pancasila: Perjalanan Gagasan Bung Karno Menjadi Dasar Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221800//prabowo-bau7_large.jpg
Prabowo: Waisak Momentum Perkuat Persaudaraan dan Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221771//prabowo-uK2z_large.jpg
Presiden Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ryamizard Ryacudu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221764//prabowo_subianto-Q0qf_large.jpg
Istana Bantah Kabar Presiden Prabowo ke Italia Usai Kunjungi Prancis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement