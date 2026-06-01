Momen Kebersamaan Prabowo, Megawati, dan Gibran di Gedung Pancasila

JAKARTA - Momen kebersamaan sejumlah tokoh nasional tersaji dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, yang digelar di Halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Presiden RI Prabowo Subianto hadir memimpin langsung jalannya upacara yang mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia". Kehadiran Prabowo turut didampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 09.35 WIB. Setibanya di Gedung Pancasila, Kepala Negara disambut oleh sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) yang membawa bendera Merah Putih.

Perhatian kemudian tertuju pada momen saat Prabowo berjalan menuju lokasi upacara bersama Megawati dan Gibran. Ketiga tokoh tersebut tampak berada dalam satu rombongan sebelum upacara dimulai.

Selain Megawati dan Gibran, upacara juga dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan DPR RI, serta pimpinan MPR RI. Kehadiran para pejabat tinggi negara tersebut menambah khidmat peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di Gedung Pancasila.