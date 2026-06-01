Prabowo Tiba di Kantor Kemhan Jelang Upacara Persemayaman Ryamizard Ryacudu

Presiden Prabowo Subianto tiba di Kemhan (foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto mendatangi Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Senin (1/6/2026). Kedatangannya ini menjelang upacara persemayaman almarhum eks Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu.

Pantauan Okezone di lokasi, Prabowo tiba di Kantor Kemhan sekira pukul 08.27 WIB. Dalam kesempatan tersebut, ia tiba dengan menggunakan mobil Maung.

Setibanya di lokasi, Prabowo disambut Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto.

Setelah saling berjabat tangan, mereka segera menuju ruang tempat jenazah Ryamizard disemayamkan.