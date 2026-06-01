Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tiba di Kantor Kemhan Jelang Upacara Persemayaman Ryamizard Ryacudu

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |08:47 WIB
Prabowo Tiba di Kantor Kemhan Jelang Upacara Persemayaman Ryamizard Ryacudu
Presiden Prabowo Subianto tiba di Kemhan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto mendatangi Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Senin (1/6/2026). Kedatangannya ini menjelang upacara persemayaman almarhum eks Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu.

Pantauan Okezone di lokasi, Prabowo tiba di Kantor Kemhan sekira pukul 08.27 WIB. Dalam kesempatan tersebut, ia tiba dengan menggunakan mobil Maung.

Setibanya di lokasi, Prabowo disambut Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto.

Setelah saling berjabat tangan, mereka segera menuju ruang tempat jenazah Ryamizard disemayamkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/337/3221817//presiden_prabowo_subianto-jNmD_large.jpg
Prabowo Akan Hadiri Persemayaman Ryamizard di Kemhan Sebelum Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/337/3221815//jenazah_ryamizard_ryacudu_tiba_di_kemhan-pOI7_large.jpg
Sebelum Dimakamkan di TMP Kalibata, Jenazah Ryamizard Dibawa ke Kemhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/337/3221807//jenazah_ryamizard_ryacudu-U8ky_large.JPG
Menhan Sjafrie Pimpin Pemakaman Militer Ryamizard Ryacudu di TMP Kalibata Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221739//presiden_ri_pertama_soekarno-SCJe_large.jpg
Hari Lahir Pancasila: Perjalanan Gagasan Bung Karno Menjadi Dasar Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221797//mendagri-QsRr_large.jpg
Ryamizard Ryacudu Wafat, Mendagri Tito Kenang Sering Menghadap untuk Urusan Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221795//oso-rFQG_large.jpg
Melayat ke Rumah Duka, Oso Kenang Ryamizard Ryacudu Sebagai Sosok Pemberani
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement